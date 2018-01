Det var SVT Nyheter som först uppmärksammade Skövdefamiljens situation i ett reportage. Sedan har även tidningen Expressen skrivit om fallet.

Familjen Morad tillhör folkgruppen yazidier, som är en hatad grupp av IS, Islamiska staten. Tiotusentals yazidier tillfångatogs under en militär kampanj av IS i Irak 2014 och enligt SVT saknas fortfarande cirka 3 500 av dessa.

– Då försvann också min hustrus brors familj, åtta personer, det var den 3 augusti, berättar Asem Morad.

Han är övertygad om att pappan i familjen och den äldsta sonen redan är döda och det hörs på hans röst att han har svårt för att prata om familjens öde.

– De brukar bara ta till fånga de som är under 15 år, de är lättare att påverka.

Asem Morad flydde själv, som så många andra, efter att två bilbomber i lastbilar sprängts där familjen bodde i norra Irak. Flera hundra personer avled och ännu fler skadades.

Asem kom till Sverige 2008 och hans hustru Khalida året därpå. Idag driver han en egen restaurang och pizzeria i Timmersdala.

Annons

Efter 2014 har Khalida bara hört av sin brors fru några gånger, det var så de fick veta vad som hänt brorsbarnen Hadiya och hennes lillebror Birhan.

Hadiya var 14 år när hon tillfångatogs, idag är hon 17 år. Hennes lillebror är idag 11 år.

Enligt Asem säljs barn.

– Många tror inte att det händer 2018. Men det är sant, 10-åriga flickor säljs för pengar, säger Asem Morad.

Enligt den information som familjen fått har Hadiya redan sålts som slav åtminstone sex gånger.

– Just nu finns hon hos en IS-man i Syrien som har flera kvinnor till salu. Han vill ha 15 500 dollar för varje kvinna.

15 500 dollar motsvarar ungefär 126 000 kronor.

Hur vet ni att hon lever?

– Vi fick ett röstmeddelande och en bild på henne för en månad sedan.

Asem har också varit i kontakt med IS-mannens mellanhand genom en släkting. Han beskriver mellanhanden som en person som vill väl, men han har själv inte haft någon direktkontakt med honom.

– Jag har försökt ringa, men inte fått något svar.

Familjen i Skövde har med hjälp av släktingar i Europa, olika kyrkliga och ideella organisationer i Sverige, lyckats samla ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa loss Hadiya.

– Hon kommer sannolikt att hamna i ett flyktingläger i Kurdistan i norra Irak. Men de är i stort behov av mediciner, sjukvård, mat och vatten. Det är ett stort problem. På vintern är det minus fem grader i tälten och på sommaren kan det bli fyrtio grader varmt. Second Handbutiken i Götene har hjälpt till mycket och vi har skickat dit kläder och leksaker, men det behöver göras mer.

Men du tror att ni kommer återse henne?

– Jag tror att vi ska få tillbaka båda barnen.

Asem förklarar att när de är säkra på att Hadiya är i säkerhet så kommer de att försöka köpa loss även hennes lillebror Birhan, som han säger också är till salu för samma pris, 15 500 dollar.