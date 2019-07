Under våren spelade de in dejtingserien The Milky Way och hade då Bonde söker fru-deltagaren Joacim Rickling framför kameran. Under sommaren kommer Falköpings Mejeri bjuda på ytterligare ett känt TV-ansikte, nämligen Wichudaporn Chaiyasaeng.

Wichudaporn var den andra finalisten i Sveriges Mästerkock 2019, hon slutade på en andra plats men vann svenska folkets hjärtan. Nu har Falköpings Mejeri valt att jobba med TV-kocken under sommaren. Och det för att lyfta en av deras favoriter, den laktosfria ekologiska färska vispgrädden.

Under sommaren kommer ni att få se när fyra av Falköpings Mejeris bönder blir serverade en tre-rätters middag lagad av Wichudaporn där den laktosfria vispgrädden är huvudingrediensen. Vispgrädden är förutom ekologisk och närproducerad även helt utan karragenan.

– Det är ett väldigt roligt samarbete. Wichudaporn brukar laga mat med laktosfria produkter, därför såg vi detta som ett bra tillfälle för henne att testa våra produkter, säger Patrick Kunst, marknadschef på Falköpings Mejeri, i pressmeddelandet.

