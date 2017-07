Kortsiktigt påverkar inte Volvos inriktning på elektrifiering någonting för Skövdefabriken, där det idag görs förbränningsmotorer, enligt Marko Peltonen. Även om bilarna kommer att ha elmotor i framtiden så har de flesta även förbränningsmotor.

— Om det på sikt blir en större andel rena elbilar kan det ske på bekostnad av dieselbilar. Då kan det finnas oro, men nu görs det investeringar i fabriken i Skövde för den trecylindriga bensinmotorn, som jag tror blir framtidens volymmotor. Det kan matcha nedgången på diesel, säger Marko Peltonen.

Det dröjer två år innan den trecylindriga motorn börjar tillverkas i Skövde, då bearbetningsutrustningen behöver kompletteras.

Idag arbetar runt 1 500 IF Metallare på Volvo Cars i Skövde och därtill cirka 450 tjänstemän. Så sent som i våras nyanställdes ett antal personer på Volvo Cars i Skövde, efter att tidigare arbetat via ett bemanningsföretag.

Beskedet från Volvo Cars om satsningen på att elektrifiera alla bilar har inte skapat någon oro på Skövdefabriken, enligt Marko Peltonen.

— Folk försöker tyda och tolka det här, men jag kan inte säga att de kommer till fackexpeditionen och undrar vad som händer med deras jobb. Alla är väl medvetna om diskussionen kring dieseln, säger Marko Peltonen,

Det finns forskare som förutspår att de rena elbilarna tar över och att förbränningsmotorns dagar inom fordonsindustrin därför är räknade. Men det är inget Marko Peltonen menar går att fastslå.

— Den här branschen har varit inne i så många trender och allting svänger. Vi kan aldrig sia om det som är tjugo år bort. Utvecklingen går framåt och det som gäller just nu är att dieselns framtid inte är så ljus, säger Marko Peltonen.

För att det ska fungera med en övergång till fler rena elbilar måste även infrastrukturen byggas ut med laddstolpar eller liknande, menar Marko Peltonen.