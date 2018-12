Mitt i centrala Skövde ligger Streetwize, en klädbutik som specialiserar sig på herrmode. Äger butiken gör Aziz Afram och han har bra koll på trenderna som gäller.

– Det har varit mycket 90-tal i år, åtminstone bland killarna. I vinter har det varit mycket fleece och manchester. Och rockar! Förut var det bara gubbar som bar rock, nu är det ungdomsmode, säger han.

Miljömedvetenheten ökar och det märks inte minst på klädfronten.

– Det är väldigt poppis med ekologisk bomull och Svanenmärkta jeans. Folk tänker mycket på miljön.

Trender som Aziz tror kommer slå på bred front 2019 är kortärmade skjortor med tjocka streck.

– Jag tycker de är riktigt snygga, säger han.

Han tror att trenden med stora tryck kommer att fortsätta och sportiga kläder kommer bli mer och mer vanligt bland de modemedvetna.

– Streetbyxor med ränder kommer explodera 2019, säger han.

En vän till Aziz stiger in i butiken. Han heter Oliver Kasrani och är barberare och kan således komplettera med information om vad som kommer vara trendigt inom herrfrisyrer det kommande året.

– Det har varit trendigt med skin fades länge men det tror jag kommer försvinna, säger han.

Frisyren han syftar på är trimmerkort på sidorna och övergår sen i lite längre hår uppe på huvudet. Istället tror han att mer traditionella herrfrisyrer kommer ta dess plats.

– Jag märker på mina kunder att det är färre och färre som vill ha fade. Man måste klippa sig ofta om man ska ha en sån frisyr, jag tror inte folk orkar göra det, säger han.

På damsidan

På en helt annan plats i Skaraborg, nämligen i Mariestad, bor Emelie Durfelt. Hon jobbar som säljare och visual merchandiser på Gina Tricot i Skövde och vid sidan om det är driver hon en blogg där mycket av innehållet handlar om just mode.

– Man kan säga att jag jobbar både dag och natt, säger hon.

Emelie har många spaningar om modeåret som gått. En mönstertrend som varit stor är djurmönstrat.

– Främst leopard men också zebra och ormskinn. Det har funnits på allt möjligt, från boots till byxor och accessoarer.

Precis som Aziz ser hon också att den sportiga byxan varit populärt under året som gått. Den matchas med fördel med kavaj och klackar och blir då lite snyggare än den helt sportiga looken, menar hon. Även när det kommer till stora tryck är hon inne på samma spår som Aziz.

– Stora loggor har varit jätteinne under 2018. Det ska synas vart plagget kommer från. Det har varit mycket snack om Vetements samarbete med DHL, de kläderna har synts på modeveckor överallt. Kombinera en sån tröja med klackar så har du en jättesnygg look.



Foto: Privat

Emelie berättar om rödrutigt, cowboyboots och vita ankelskor, allt är saker som varit inne under det föregående året. En annan trend som börjat komma under hösten är neonfärger. Enligt Emelie kommer det bli ännu mer av den varan under 2019.

– Det kommer också komma mycket gult. Gärna en gul accessoar som sticker ut. Det kommer också bli mycket nyanser av khaki.

Sandfärgat, kombineras med grönt och beiget. Så lyder framgångskonceptet framöver när safarilooken blir ökenhet. Ett skärp i midjan och stora fickor på byxor och jackor kompletterar looken.

En annan trendspaning hon gör är något hon väljer att kalla för en romantisk känsla.

– Lila och rosa matchas tillsammans. Det får gärna vara voluminösa klänningar med många lager. Trenden med att man blandar olika mönster som vi har sett 2018 kommer fortsätta. Det ska se lite tokigt ut. Leopardmönstrade byxor passar med en rutig kavaj.

Kontentan är ungefär att allt funkar.

– Allt är trendigt hela tiden. Att vara otrendig är det trendigaste som finns just nu, säger Emelie.

Det här med att testa nya trender kan kanske kännas olustigt. Det gör det även för Emelie men hon försöker hålla ett öppet sinne.

– Det kan kännas märkligt i början men sen växer intresset fram, man kanske ser det på en annan person och blir inspirerad. När cykelbyxan började komma tyckte jag det kändes lite konstigt. Men jag har vant mig vid tanken och har själv använt det till kavaj.

Hetast enligt Emelie I vinter: Dunjacka i storlek xxl I vår: Det beigea safari-setet, att man kör en hel look med safaribrallan och jackan till. I sommar: Cykelbyxan kommer slå igenom stort. Den har kommit redan i år men det är inte så många som vågat sig på det. Använd till skjorta och kavaj så att den verkligen syns.