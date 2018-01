Allégården i Tibro eldhärjades natten till fredag. 63 boende från två äldreboenden evakuerades till andra boenden. En boende och två personal fördes till Skaraborgs Sjukhus Skövde.

— Personalen på äldreboendena gjorde ett fantastiskt jobb med att snabbt evakuera de boende. Jag är också imponerad över räddningstjänstens, ambulanspersonalens och polisens insatser, väldigt snabbt var nio ambulanser på plats, säger kommunalrådet Rolf Eriksson, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Maria i branddramat: "Vi slet dem ur sängarna"

LÄS MER: Räddningstjänsten hyllar personalen: "Har räddat liv"

Annons

Branden upptäcktes vid 2-tiden på natten. Hur branden uppkommit är oklart och blir en fråga för polisen att utreda. På kort tid utrymdes berörda boenden och de flesta flyttades till Bäcklidens äldreboende, ett fåtal till Brittgårdens äldreboende.

LÄS MER: Äldreboende brinner - tre till sjukhus

— Jag imponeras över den goda krisberedskapen vi har i Tibro kommun, säger kommunstyrelsens vice ordförande Alda Danial.

Den byggnad som brann var inte en bostadsdel . Därför kommer merparten av de boende att kunna flytta tillbaka till sina lägenheter redan under dagen. Kommunen kommer att kunna lösa behovet av tillfälliga boendeplatser inom äldreomsorgen. Återflytten påbörjas i eftermiddag klockan 16.00 Extrapersonal har satts in och kommer vara i tjänst under helgen för att kunna ge extra stöd åt de som berörts av branden.

Kommunens reception har förstärkts och många oroliga anhöriga har hört av sig. Kommunens POSOM-grupp har aktiverats. POSOM-gruppen är kommunens krisstödsgrupp. Equmeniakyrkan i Tibro har hållits öppen under dagen och kommer att vara öppen hela helgen för dem som har behov av att prata med någon om det inträffade.