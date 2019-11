Vi byggde upp något unikt med våra kollegor, bara efter ett par år hade vi dubbla klasser i dans och teater. Trots detta fick vi inte mer resurser.

Nu när elevantalet har sjunkit sparas det istället in på vår budget. Så kom dråpslaget, estetiska programmet på Katedral ska läggas ner för att ge en privat aktör möjligheten att öppna samma program.

Visst! Olins gymnasiet har riksintag, men sanningen är att antalet estetiska program för teater och dans minskat i hela Sverige. Vi på Katedral är en av få som fortfarande finns kvar, vad beror det på tro?

Jo! Vi har haft en trogen personal med bred erfarenhet, som har givit eleverna bästa förutsättningar för att komma in på eftergymnasiala teater- och dansutbildningar och möjligheten att jobba med dans och teater i framtiden. Vi har stora produktioner bl.a. traditionen i Skara med den årliga Spökvandringen som lockar upp till 4 000 besökare på en helg. Vi gör studieresor till London där eleverna får möta skådespelare och regissörer i världsklass under workshops på The Globe eller delta i dansklasser på Pineapple studios samt se fantastiska musikaler.

Vi spelar barnteater för Skaras förskoleklasser och gör fantastiska dansproduktioner, våra slutproduktioner har i flera år jämförts med föreställningar i klass med institutionsteatrar.

Så här säger f.d. danseleven och kollegan Ida Persson - ”Ert engagemang och er kärlek till ert arbete kan inte mäta sig med någon annan arbetsplats jag varit på. Jag hoppas ni förstår hur enormt tacksam jag och många elever med mig är för er insats. Att jag dessutom har haft förmånen att få arbeta med er har varit något av det roligaste och mest utvecklande jag gjort. Jag har haft nytta av min utbildning hos er i stort sett varje dag oavsett om jag undervisar, koreograferar eller uppträder, den här utbildningen är för bra för att läggas ner”

En annan f.d. teaterelev Emelie Lewin beskriver sin tid på estetiska programmet så här-”Mina 3 år på Estetiska programmet teater har präglat mig sedan dess. Jag var osäker och rädd, men blev trygg och modig. Skolan var som ett hem, tack vare mina lärare och hur jag blev bemött av dem och alla elever som gick där. Efter gymnasiet gick jag operastudion i Göteborg och därefter på Hjo folkhögskola. I dag undervisar jag i sång, estetisk kommunikation och är även körledare.

Utan åren på Katedral, mina lärare och alla teateruppsättningar där vet jag inte om jag kommit så här långt. Bestört över att denna djupt viktiga linje kommer försvinna från Katedral”

Ja! jag kan bara hålla med, ett livsverk läggs ner!

Lena Oskarsson, teaterpedagog på estetiska programmet i Skara