Föreställningen i Vara konserthus börjar med suggestiv ljuständning och sången Nu tändas tusen juleljus. Och Anders Ekborg konstaterar med ett skratt och glad min att det var första gången som ljusöppningen möttes av brakande applåder. Sedan 2009 har Anders rest runt i landet men nu blir det en paus nästa år berättar han i början av konserten. Vid min intervju med honom efter musikalen Bröd eller Blod i Skövde var han mycket förtegen om nästa år men jag vågar nog spekulera att det handlar om antingen en stor filmroll – eller huvudroll i en stor musikalsatsning.

Konserten då? Jo verkligen ”The best of ” i ett mycket blandat program med Adeles Million years ago, You Rise Me Up, musikalmelodier ur Chess och Jesus Christ superstar, italiensk opera, fransk vissång och uppläsning bland annat med Viktor Rydbergs Tomten. Anders Ekborg tillhör absoluta eliten av manliga svenska sångare, kanske rentav den bäste med tanke på variationen, där han sjunger i djupa barytonlägen för sedan gå upp i de högre registren, han skapar en musikalisk skulptur som inte har några gränser.

Presentationen av de olika sångerna är både mycket tänkvärd och allvarlig men under kvällen kommer också ett antal synnerligen humoristiska anekdoter som passar in i denna musikaliska julrapsodi.

Detta var en julkonsert med extra allt – en Ekborg i högform i symbios med en musikalisk kvartett med med gitarristen Bengt Magnusson som skrivit de flesta arrangemangen. Stående ovationer - detta var verkligen ett ljus i decembermörkret.