Främst är behovet knutet till aktiviteter utanför det egna hemmet. De flesta klarar sig bra i hemmet och på väl inövade sträckor nära hemmet. Det ger ofta omgivningen en falsk bild av att Synskadade/blinda klarar sig bra utan ledsagning. Men att ta sig fram på egen hand kräver stor ansträngning och koncentration trotts att sträckan är väl inövad. Att göra avsteg från de inlärda sträckorna är för flertalet helt uteslutet. Även om sträckan är känd vet man mycket lite om de omgivningar man befinner sig i och de situationer som kan uppstå har man oftast ingen kontroll över.

En väl fungerande ledsagarservice kan Vidga Våra Vyer!

Med ledsagning kan vi ta oss till platser utanför våra inlärda rutter och delta i aktiviteter som samhället med självklarhet erbjuder alla medborgare.

Skulle du själv vara nöjd med att bara förflytta dig mellan hemmet och närmaste livsmedelsbutik och en promenad-runda på några hundra meter runt bostaden?

Ta en shoppingrunda, gå på bio eller dans, motionera på gymmet, i badhuset eller i skidspåret. Glöm det!

SRF har länge krävt sin lagstadgade rätt till ledsagning enligt LSS för blinda/gravt synskadade personer.

SRF kräver en förändrad attityd till tolkning och tillämpning av reglerna när det gäller rätten till ledsagarservice enligt LSS. Vi kräver ett stopp på kommunernas grundlösa tolkning att gravt synskadade inte kan ingå i LSS.

Vi erfar att avslagsbeslut och överklaganden av ledsagningsärenden i förvaltningsdomstolarna som leder till att allt färre synskadade har rätt till denna service enligt LSS ökar.

Domstolarnas tolkning och kommunernas avslagsbeslut strider emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och mot lagens förarbeten.

Den som får avslag på sin ansökan om ledsagning via LSS blir ibland erbjuden ledsagning via socialtjänstlagen, SOL. Oftast till en orimligt hög kostnad för den enskilde! 25 000 kr per år för några timmar i veckan är inget ovanligt.

Priset för ledsagning via SOL måste vara rimligt! Det är det i de flesta fall inte nu.

Att i många situationer vara beroende av andra, att inte vara fri att göra vad man vill, när man vill, på egen hand är ett högt pris man får betala för sin funktionsnedsättning. Att därutöver behöva lägga de pengar som andra kan lägga på resor, gymkort eller inträdesavgifter, på att få en arm att hålla i för att alls kunna komma ut är i högsta grad orättvist!

Det finns kommuner som valt att inte ta ut någon avgift för ledsagning via SOL. Det innebär att det varken omöjligt eller olagligt!

Låt oss Vidga Våra Vyer!

Ge oss Blinda/Gravt synskadade den ledsagning vi så väl behöver och har rätt till!

SRF Skaraborg