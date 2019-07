Efter tunga perioden – Götene avslutade våren med storseger: "Kunde kräma ur allt"

Efter fyra raka matcher utan seger såg Götene IF ut att behöva gå in till sommaruppehållet med hängande huvuden. En 6–2-seger mot Skultorps IF såg dock till att ändra på det.

– Det var nog många som tyckte det var skönt att det var sista matchen, säger Christoffer Apell.