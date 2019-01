Tillsammans med andra organisationer hjälper Svenska Kyrkan och Frälsningsarmén de familjer som drabbats av branden i Södra Ryd. Under veckan har de fått komma in och värma sig, det har bjudits på fika och många hjälpsamma Skövdebor har skänkt kläder och leksaker som nu skänks vidare till de evakuerade.



Foto: Alexander Fogde

Michael Lehnberg från Frälsningsarmén visar ett rum på S:t Matteus kyrka som ägnats helt åt gåvor. Kläderna är sorterade efter storlek.

– Det här är bara en bråkdel av det vi har. Det är det som är sorterat som vi lägger här. Next Skövde har haft en insamling tillsammans med FIKK. Det kom ett jättelass igår kväll, berättar Michael.

Under fredagen började kyrkan lämna ut kläder till de behövande. Innan dess har de hänvisat till Röda Korset om man som drabbad behöver något akut.

Michael tycker det är viktigt att kyrkan kan finnas där när det behövs.

– Vår uppgift är att finnas till för människor. Det här är också ett sätt att bedriva kyrka, det handlar inte bara om att hålla gudstjänst.

Han träffar många människor i sin roll och har märkt ett stort engagemang hos befolkningen. Han har också pratat med många av de drabbade.

– Folk är chockade. Många av de här människorna har med sig trauman från sina hemländer och har upplevt saker vi inte ens kan föreställa oss i vår vildaste fantasi. Då kan det bli traumatiskt att återuppleva det.

Michael Lehnberg berättar att han är tacksam över att ingen kommit till skada i branden.

Skänker tandborstar och tandkräm

Eftersom det kom in så mycket gåvor redan under den första dagen har man meddelat att man inte kommer kunna ta emot mer kläder just nu. Om man ändå känner att man vill hjälpa till finns en lista man kan skriva upp sig på. Där skriver man sina kontaktuppgifter och vad man kan hjälpa till med, exempelvis om man har kläder eller husrum att erbjuda.

Katarina Andersson är en person som kommit till kyrkan för att ge. Hon har samlat ihop tre sopsäckar kläder. Michael hänvisar henne till listan.

Strax därefter kommer tre personer från Folktandvården i Södra Ryd in. De har packat en låda med tandborstar och tandkräm för barn och vuxna. De frågar om behovet finns. Det gör det.

– Så fort det händer något så är Skövdeborna på tårna. De öppnar sina hjärtan och är otroligt givmilda vid katastrofer, berättar Michael.