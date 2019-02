Efter "Freddie Forever" väntar "ABBA - Here We Go Again"

Erik Rynefors fortsätter att leverera skarpa musikarrangemang till sin gamla hemkommun Falköping.

Det som väntar härnäst är föreställningen "ABBA - Here We Go Again" på Kurorten Mösseberg den 22-23 mars.

– Redan nu är en hel del biljetter sålda, påminner Erik.