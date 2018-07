Matchen inleddes avvaktande där England hade mest boll och skapade flest chanser. Skyttekungen Harry Kane hade bland annat ett farligt avslut efter 20 minuter som smet precis utanför Robin Olsens stolpe.

Det svenska försvaret klarade pressen under de första 30 minuterna, men till slut fick England hål på den svenske målvakten. Efter 30 minuter nickade Harry Maguire in ledningsmålet efter ha vunnit en duell mot Emil Forsberg under en hörna. England fortsatte därefter att trycka på och Ryan Sterling hade ett jätteläge att utöka ledningen på, men Robin Olsen räddade Sverige den här gången och resultatet 1-0 stod sig halvleken ut.

Sverige inledde den andra halvleken bättre och Markus Berg var väldigt nära att nicka in kvitteringen, men Englands målvakt Pickford stod för en enastående räddning. Därefter tog England över matchen och efter 58 minuter kom ytterligare en kalldusch för Sverige då Tottenhamstjärnan Dele Alli nickade in 2-0 bakom en chanslös Olsen. Sverige hade ett antal bra chanser därefter, men kunde inte få hål på Pickford.

2-0 blev slutresultatet och därmed är Sverige utslaget ur VM-turneringen. England är klart för semifinal där antingen Ryssland eller Kroatien väntar.