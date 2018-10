Fyra av sångsolisterna som bandet samarbetat mycket med under de senaste åren kommer att medverka. De är Jörgen Fredriksson, Ragnhild Ehn White, Malin Andersson och Andreas Jonsson.

– Det är självklart att de ska vara med och fira jubileet med oss, säger Arne Cederberg om konserten som äger rum den 21 oktober.

Det kommer att bli stor variation i programmet, något som speglar bandets historia. De har spelat klassiska storbandslåtar av Count Basie och Glenn Miller, samarbetat med olika körer och sångaren Lena-Maria Klingvall, trumpetaren Magnus Johansson och gett konserter med Monica Zetterlunds låtar liksom Frank Sinatras. De har också spelat på många danskvällar för bland annat Lindyhop-dansare.

– Vi har valt ut några favoriter som Stand by, Sakta vi gå genom stan och I’ve got you under my skin, säger Arne Cederberg.

Konserten blickar bakåt men också framåt.

– Vi försöker att snappa upp nya låtar också. Det kommer att bli låtar som Michael Bublé sjunger och Wonderwall som Paul Anka spelade in för några år sedan, säger han.

Under konserten kommer även Martin Lindqvist att medverka som solist på saxofon och att spela slagverk.

Storbandet bildades 1978 av Edmund Kalus som då börjat som musiklärare på Musikskolan i Vara. Grunden i bandet var lärare och elever.

– Det finns flera stycken i bandet som varit med sedan starten, säger Cederberg.

Annons

Bandet döptes efter grundaren, eller nästan i alla fall. Edmund fick bli Edmond.

– Det låter ju lite internationellt och coolt, säger Arne.

Edmund Kalus ledde bandet under många år tills han blev pensionär. Då tog Michael Lundbohm som också var lärare på Kulturskolan i Vara över. Sedan några år tillbaka är det Arne Cederberg som leder storbandet.