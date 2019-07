I förra veckan avgjordes SM i mountainbike i Östersund. Kvänums IF hade ett gäng duktiga åkare på plats och under de fem tävlingsdagarna var det full rulle.

Mästerskapet inleddes med en extra fartfylld tävlingsdag, då totalt 47 lag och 141 cyklister tävlade under ungdoms- och seniorstafetten. Kvänums IF ställde upp med tre lag i stafetten.

Under torsdagen och fredagen genomfördes de fartfyllda XCE-sprinttävlingarna, där flera Kvänumsåkare imponerade. Meya Millved svarade för en stark insats genom att ta hem en tredjeplats i klassen F10-12. Erik Zälle kämpade sig till en hedrande sjätteplats i den stenhårda konkurrensen i XCE Herrar junior. På seniorsidan nådde klubben också en tredjeplats i XCE H40 och en sjätteplats i klassen XCE H50.

Briljerade

De två sista tävlingsdagarna fick pulsen att stiga rejält hos både deltagare och publik. Då gick de tuffa XCO-tävlingarna av stapeln i det varma vädret.

För Kvänums ungdomar blev det en 13:e plats i XCO Herrar 30 och en sjätteplats i XCO Dam elit.



Foto: Kvänums IF

Bland flickorna briljerade Ida Ossiansson, som kom på femte plats och Tilde Evaldsson som slutade sjua i klassen F15-16 under lördagen.

Erik Zälle var snabbast bland Kvänumsåkarna i Herrar junior och kom in på tolfte plats.

Dubbla silver

Under söndagen kom Meya Millved in som fyra sedan hon tappat bronsplatsen, i klassen F10-12, efter en otäck vurpa. Storasyster Molly Millved kämpade sig till en åttondeplats i klassen F13-14. Bland killarna imponerade Collin Ossiansson i P13-14 mest genom att komma in på en niondeplats.

Kvänum kunde glädjas extra mycket åt de två silvermedaljerna i lag-SM under mästerskapet. Det blev silver i både P13-14 och P15-16.

För Kävnum är siktet nu inställt på ungdoms-EM i Italien, som avgörs i augusti. Då åker KIF, som enda svenska klubb, med fyra lag till de europeiska mästerskapen.