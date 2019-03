Läs också: Blytung seger för Skövde HF i jakten på slutspel

I kväll ska det avgöras.

Vilket lag går till slutspel? Vilket lag tvingas till nedflyttningskval?

Inför den sista omgången i SHE är dessa frågor upp till Skaraborgslagen att besvara. Skara HF på platsen strax ovanför kvalstrecket och Skövde HF på platsen strax under. En poäng skiljer mellan lagen när Skara tar emot VästeråsIrsta HF och Skövde gästas av Lugi HF under fredagskvällen.

För Skövde innebär det att de är beroende av att Skara HF inte vinner sin match i Skara.

– Jag väljer väl att inte fokusera på det. Det viktigaste för oss är ju att kunna vinna för att ha en chans att kunna nå slutspel. Det är det vi fokuserar på, säger Skövde HF:s lagkapten Julia Ehn inför matchen.

"Kommer vi inte ha tid med"

Att inte ha sakerna i egna händer är alltid problematiskt. För att Skövde ska ta sig till slutspel, i stället för ett andra rakt nedflyttningskval, måste de alltså själva vinna samtidigt som Skara förlorar.

Enligt Ehn är det inget som påverkar dem specifikt inför matchen, mer än att de har pratat om hur de ska vinna sin match så får de se om det räcker.

Att hålla ett öga på Skara är inget hon tror kommer gynna dem.

– Nej, det tror jag inte vi kommer ha tid med. Vi kommer att fokusera på vår match för att ta de sista två poängen för att ha en chans.

Ni kommer inte ha någon på plats i Skara och liverapportera åt er?

– Inte vad jag vet i alla fall, hehe. Jag väljer att fokusera på vår match. Vi måste ju ändå ta två poäng för att det ens ska kunna vara möjligt.

Idrottshallen i stället för Arenan

Fredagens avgörande match kommer även utspelas på ett annat ställe än vad matcherna i vanliga fall gör för Skövde. Matchen mot Lugi har de nämligen valt att flytta till Skövde Idrottshall, i stället för att spela i den betydligt större Arena Skövde.

"Vi har med avsikt flyttat matchen till Idrottshallen för att skapa det tryck som a-laget behöver.", skrev klubben i ett pressmeddelande i slutet av förra veckan.

Rätt beslut, tycker Ehn.

– Vi har ju spelat under våren och så i Idrottshallen och valt att lägga matcher där ibland. Det tycker jag bara är roligt. Det blir ju ett annat tryck i Idrottshallen. Så det tror jag bara blir en bra inramning.

Tror du på fullsatt i kväll?

– Jag tror det kommer vara mycket folk i hallen. Eller det hoppas jag på i alla fall, för att hjälpa oss till en seger.

Hur viktig skulle den faktor vara just i kväll?

– Det är klart att det skulle hjälpa oss att spela bättre när det är bra tryck på läktaren som hejar på oss.

"Ska göra så gott vi kan"

Ja, för i kväll ska det avgöras.

Enligt Ehn är det viktigt för Skövde att nå upp i en bra nivå i deras eget spel, att de använder sin fart och är aggressiva i försvaret.

Att Lugi dessutom kommer till matchen aningen stukade – med förlust mot en av de andra streckstridskonkurrenterna Kungälvs HK i tisdags – skulle möjligtvis kunna ge extra styrka för Skövde.

– Ja, och framför allt var vi ju nära att vinna senast vi mötte dem. Då förlorade vi bara med några bollar. Så vi kommer kämpa för varje poäng, proklamerar Ehn.

Hur är känslan i truppen. Tror ni på slutspel?

– Vi ska ju framför allt göra så gott vi kan för att vi – med de marginaler som finns – ska kunna vinna över Lugi. Så får vi se hur det blir. Vi kan inte göra så mycket mer än att göra vår del i det här.