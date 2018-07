Dramaktik på Ekehagens Forntidsby

Med vikingatiden i fokus bjöd Ekehagens Forntidsby in till en tidsresa utan dess like. Besökare fick fördjupa sina kunskaper om hur människor i Sverige levde under vikingatiden, vad de hade på sig, vad de åt och inte minst om de konflikter som kunde uppstå när kristnandet kom till Västergötland.