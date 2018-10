Det har bland annat handlat om barnkläder och olika former av tv-spel. Själv har hon hävdat under rättegången att det varit problem med posten under perioden.

Men den förklaringen anser tingsrätten inte som trovärdig.

De drabbade har också vittnat och gett en trovärdig bild av händelseförloppet. Därför fälls hon av tingsrätten.

Kvinnan är tidigare ostraffad och därför dömer man henne till villkorlig dom och 200 timmars samhällstjänst. Om man istället valt fängelse hade straffvärdet varit tio månader.

Hon ska också betala tillbaka de pengar hon lurat till sig.