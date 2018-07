Olyckan inträffade vid 20.30-tiden på riksväg 40 i höjd med Gullered mellan Ulricehamn och Bottnaryd på söndagskvällen.

Olyckan skedde i riktning från Jönköping till Borås när en av bilarna skulle köra om.

– Där vägen smalnar av och går från två till ett körfält försökte en av de inblandade bilarna köra om den andra i sista sekund, säger Lennart Widerfeldt, kommissarie på polisjouren i Södra Älvsborg.

Bilen som körde om ska då ha kört in bakom den första bilen och då kört in i den tredje bilen, som den nu avlidna kvinnan körde. Dessa två bilar ska därefter ha kört in i den första bilen.

Kvinnan som avled efter den svåra olyckan var i 20-årsåldern. Hon ska enligt polisen vara hemmahörandes i Sjuhäradsbygden och anhöriga är underrättade.

Ärendet kommer nu att lämnas över till Göteborgspolisen som ska utreda olyckan.

– Det inleds i regel alltid en förundersökning vid sådana här trafikolyckor. I detta fall utreder man om misstanke om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, säger Lennart Widerfeldt.