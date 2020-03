Djurgården har under försäsongen letat febrilt efter fjolårets guldform, men utan att lyckas.

Svenska cupen inleddes med en 3–2-seger hemma mot Dalkurd som inte imponerade, och när "Blåränderna" bara fick 2–2 borta mot division 1-laget Sandviken var det med kniven mot strupen som laget tog emot gruppledaren Mjällby i den sista omgången.

Det började bra för Djurgården som gjorde 1–0 i den 17:e minuten via ett vackert frisparksmål av Jonathan Augustinsson – men sedan var det åter grus i maskineriet för stockholmarna.

Med knappa halvtimmen spelad fick Mjällbys Mamadu Moro bollen i straffområdet och sopade upp bollen i det första krysset.

– Vi ligger rätt hela tiden och jobbar med våra överflyttningar, vilket gör att Djurgården skapar noll och ingenting, känns det som, säger Mjällbys David Löfquist till C More.

"Ska inte hända"

1–1 i halvtid innebar att pressen fortsatt var på Djurgården – vars uppförsbacke blev än brantare i den andra halvleken. Detta när Jesper Löfgren höll sig framme på ett välriktat inlägg i den 70:e minuten och nickade in 2–1 för Mjällby.

Annons

Fler mål blev det inte och därmed är det den allsvenska nykomlingen – och inte den allsvenska mästaren – som får spela vidare i cupspelet.

– Väldigt kul att vara i kvartsfinal. Det är bra för Mjällby AIF, säger Löfquist.

Djurgårdens Jesper Karlström var mycket besviken efter matchen och kortfattad i sin analys.

– Det känns slarvigt att släppa in dem i matchen igen. Det ska inte hända, säger han till C More.

– De spelar jävligt defensivt med många spelare centralt och med en fembackslinje, så det blir lätt att vi får ut den på kanten och sen händer det inte så mycket. Vi måste ha bättre rörelse.

IFK Göteborg vidare

Precis som Mjällby är även IFK Göteborg kvartsfinalklart efter att ha spelat 1–1 mot Sirius hemma på Valhalla IP.

Robin Söder gav "Blåvitt" ledningen efter 33 minuters spel, men gästerna från Uppsala kvitterade bara fyra minuter senare efter mål av Elias Andersson.

Resultatet innebär att IFK Göteborg står som slutsegrare i gruppen med sju inspelade poäng. Krysset räckte för att komma en poäng före superettanlaget Västerås som i sin sista gruppspelsmatch vann mot Sollentuna med 4–0.