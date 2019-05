Sångerskan ska köra åt artisterna, men också sjunga partier av vissa låtar.

– I det här gänget finns ingen prestige, utan alla backar upp varandra. Det är det som är det fantastiska med detta, konstaterar Johanna.

Hon tycker det är oerhört inspirerande att se årets show växa fram på semesterön. Tidigare har de repeterat på egen hand, men vissa artister kan bara vara där en kortare tid.

– Själv åker jag hem idag torsdag eftersom andra jobb är inbokade och Mariette åkte hem igår för att göra finalen av Stjärnornas stjärna fortsätter sångerskan, fortsätter sångerskan.

Elva artister

Sammantaget medverkar elva artister på nya Diggiloo. Till årets debutanter, utöver John Lundvik och Arvingarna, hör även country-rockaren Mimi Werner. På turnén medverkar också vårens soloaktuelle Magnus Carlsson, samt sångerskan Mariette, David Lindgren, Thomas Petersson och rockabilly-artisten Brolle.

Turnégeneralen David Lindgren, regissörerna Sandra Koffner och Lotta Furebäck planerar just nu en innehållsrik sommar. 24 shower från Skåne till Norrbotten ska varvas med privata upptåg, för att vävaihop arbete och fritid. Under åtskilliga veckor ska artisterna inte träffa många andra än just scen-kollegorna.

Bland annat kommer Diggiloo-gänget att gästa Tibro.

– Hela familjen kommer till Ånaplan, förmodligen fyller alla platser, säger Johanna och skrattar.

Till sist. Alla undrar vad ni har för väder?

– Dagarna har vart fantastiska, solen har gassat och det har vart väldigt varmt, framförallt igår. Men graderna kryper allt ner på kvällarna, men då får vi värma oss med medtagna snygga Diggiloo-filtar.