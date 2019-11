Fredag 29 november

UTSTÄLLNINGAR

Porträtt ur samlingarna Konstmuseet, Skövde Kulturhus

Konstmuseet Fokus – djur Konstmuseet, Skövde. Tom 1 februari

Skövdes historia Stadsmuseet, Skövde

Julutställning Slöjdens hus, Skövde. Tom 21 december

The Overview Hertig Johans Torg, Skövde. Tom 31 januari

Kata & Kättil – Fynden i Varnhem Västergötlands Museum, Skara

Skara i medeltid Västergötlands Museum, Skara

Mellan is och eld Västergötlands Museum, Skara

Bronssköldarna från Fröslunda Västergötlands Museum, Skara

Agnes de Frumerie Västergötlands Museum, Skara

Själabärarna Västergötlands Museum, Skara

Henrik Allert Grafik, måleri och glaskonst. Västergötlands Museum, Skara. Tom 31 december

Rädda Barnen 100 år Biblioteket, Skara. Tom 7 december

Skaramissalet & andra medeltida skrifter Gamla biblioteket, Skara

Västra Götaland – en medeltida trakt Gamla biblioteket, Skara

Therese Engdahl Bladhska Galleriet, Skara. Tom 8 december

Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors m fl. Julas konsthall, Skara

Hans-Erland Heineman Götene bibliotek. Tom 6 december

Vänerland Vänermuseet, Lidköping

Hjubileum fotoarkiv Vänermuseet, Lidköping

Klub – Vänerns sjöfru Vänermuseet, Lidköping

Kistetitt – Strama mönster och fria tolkningar Vänermuseet, Lidköping. Tom 31 mars

Interruptions Cooper & Gorfer. Lidköpings Konsthall. Tom 30 december

Vara köping 125 år Biblioteket, Vara. Tom 30 november

Forntid på Falbygden ...och tusen år till Falbygdens Museum, Falköping

Brev från beredskapstiden Falbygdens Museum, Falköping. Tom 1 december

Industristaden Tidaholms historia Tidaholms Museum

Tidaholms bruks bilar Tidaholms Museum

Människan och järnet Tidaholms Museum

Hundar för hundra år sedan Tidaholms Museum. Tom 31 december

Skärvor av Hjo Kulturvarteret, Hjo

Estrid Ericson – grundare av Firma Svenskt Tenn. Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Särdeles Sundt och Friskt Kulturkvarteret, Hjo. Tom 28 december

Annette Landin Tavlor i akryl och foton i svartvitt. Hotell Bellevue, Hjo. Tom 31 januari

Jonathan Stål Teckningar och oljemåleri. Gallery Såby, Hjo. Tom 1 december

Johan Thunberg Måleri. Gutenberghuset, Mariestad. Tom 1 december



TEATER

Barnteater Skara Skolscen

Avig Maria – No more fucks to give Mia Skäringer. Sparbanken Lidköping Arena

SHOW

Lisch Vegas Vrickade Teatern. Härjevad Karlsgården, Lidköping

Andreas Carlsson och Moonshine Band tillsammans med Sweetshots. Cesarstugan, Östra Tunhem

Dansshow Hjo Kulturskola

Julshow Grebbans Nöjesrestaurang, Hjo

KONSERTER

Glenn Miller Orchestra – Christmas Show Skövde Stadsteater

Musik vid lunchtid Skara Domkyrka

Göteborgs Symfoniker Vara Konserthus

ÖVRIGT

20-talsparty Galleri Murat, Istrum

Trav Axevalla Travbana

Rädda Barnen 100 år Biblioteket, Skara

Fredagsunderhållning Elever Skara Skolscen. Frejan, Skara

Jul på Kvarnen Kaffekvarnen, Stenhammar, Lidköping

Julmarknad Osterian, Falköping

Dockteater på arabiska Familjecentralen, Falköping

Afterwork med jultema Tidaholms Stadshotell

Skapande verkstad Kulturkvarteret Pedagogien, Hjo

Musikquiz Trädgården Svea, Hjo Stadspark

Dansuppvisning Elever Kulturskolan. Park, Hjo

Julgala med Uno Svenningsson och Isak Jansson. Sjöterrassen, Mariestad

Lördag 30 november

UTSTÄLLNINGAR

Livet på landet för 100 år sedan Skövde Stadsmuseum. Tom 1 februari

Falköping i våra hjärtan del II Bildkällan, Falköping. Tom 4 januari

Mattias Svensson Aurora – en utställning om ljus och mörker. Kulturkvarteret Pedaogogien, Hjo. Tom 4 januari

Julsalong Galleri Imma, Mariestad. Tom 8 december

TEATER

Barnteater Skara skolscen

SHOW

Lisch Vegas Vrickade Teatern. Härjevad Karlsgården, Lidköping

Julshow Grebbans Nöjesrestaurang, Hjo

KONSERTER

När det lider mot jul Hällekis musikkår. Medelplana kyrka

Stephen Craig Adventsmusik på orgel. S:t Nicolai kyrka, Lidköping

Trio: Vallin - Lindberg - Johansson Kylandersalen, Musikskolan, Lidköping

Julkonsert Equmeniakyrkan, Karlsborg

Till minne av Barbro Hörberg Hanna Sundblad. Teatern, Mariestad

ÖVRIGT

Julmarknad Hertig Johans torg, Skövde

Barnaktiviteter i Helensparken, Skövde

Vernissage Livet på landet för 100 år sedan. Skövde Stadsmuseum

Adventsmarknad Immanuelskyrkan, Skövde

Julmarknad Skattegården, Tidan

Isbana på Torget, Lidköping

Julmarknad Stenums skola

Nissetåget – tomteparad Lidköping

Jul på Kvarnen Kaffekvarnen, Stenhammar, Lidköping

Julmarknad Mejeriet, Söne

Julmarknad Kvänum

Luciakröning och kortege. Kvänum

Pröva på bowling Lumber & Karle, Kvänum

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton Inspelad på Scalateatern, Stockholm. Biograf Stjärnan Nossebro

Skyltlördag Herrljunga

Hantverks-julmarknad Kulturhuset, Herrljunga

Öppet hus Keramikverkstan, Herrljunga

Julmarknad Rännet, Mullsjö

Invigning av gårdsbutik Gårdsbutik Lysalie, Mullsjö

Julmarknad Gälleberg, Daretorp

Musik och lyrik i adventstid. Mobackens kapell, Tidaholm

Hemmamatch Tibro IBK. Sporthallen, Tibro

Julmarknad Biergarten, Hjo

Equmenia julmarknad Hjo Missionskyrka

Julmarknad Villa Svea, Hjo Stadspark

Vernissage Aurora – Mattias Svensson. Pedaogogien, Hjo

Öppna ateljeer Villa Svea, Hjo Stadspark

Julskyltning och marknad Mariestad

Rädda Barnens julmarknad Tingssalen, Mariestad

Julmarknad Trädgårdsmästeriet, Mariestad

Julmarknad Vadsbo Museum, Mariestad

Sagor på arabiska Biblioteket, Mariestad

Julgala med Uno Svenningsson och Isak Jansson. Sjöterrassen, Mariestad



Söndag 1 deeember

KONSERTER

Adventsmusik Skara Domkyrka

The Bauer Quartet Cesarstugan, Östra Tunhem

ÖVRIGT

Julmarknad Hertig Johans torg, Skövde

Barnaktiviteter i Helensparken, Skövde

Tipspromenad runt Åsbotorpsjön eller Hållsdammen. Start Hagenstugan, Skövde

Tips-bingopromenad Start Åbrovallen, Ulvåker

Julmarknad Bergs Bygdegård

Tipspromenad Korpen, Skara

Julskyltning Skara

Julamarken Fornbyn, Skara

Tomten tar emot önskelistor Olins Park, Skara

Julmarknad Fd Max Mode, Skara

Inger Widhja berättar julberättelser från förr. Händenestugan, Fornbyn, Skara

Tomteparad Skara

Åk tåg till julskyltningen i Skara. Avgång Lundsbrunns station

Julmarknad med tomteparad. Torget, Götene

Gammaldags julmarknad Nya Stadens Torg, Lidköping

Jul på Kvarnen Kaffekvarnen, Stenhammar, Lidköping

Adventsfika Stadsnära Lantgård, Lidköping

Julmarknad Mejeriet, Söne

Julpyssel Naturum Vänerskärgården, Kållandsö

Skyltsöndag Vara

Hantverksgruppens julbasar Vara bibliotek

Hantverks-julmarknad Kulturhuset, Herrljunga

LillPuttLand i adventstid LillPuttLand, Herrljunga

Jul i stad Stora torget, Falköping

Invigning av gårdsbutik Gårdsbutik Lysalie, Mullsjö

Skyltsöndag Tidaholm

Tipspromenad på Hellidsberget Start Sisu-stugan, Tidaholm

Underhållning Café Villan, Disponentvillan, Tidaholm

Ljusstöpning Östra Gerums Bygdegård

Julstämning på Lilla torget, Tibro

Levande adventskalender Lions Club Hjo

Julskyltning Karlsborg

Tipspromenad Start Snapens friluftsgård, Mariestad