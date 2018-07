På fredagen kom ännu ett mardrömsbesked från SMHI. Inget talar för något regn i sikte under tio dygn framöver, rapporterar TT.

På söndag väntas temperaturerna sjunka något, men nästa vecka är sommarhettan tillbaka igen med runt 30 grader på många håll i landet och åskoväder.

– Det är ju inte ett optimalt väderläge, om man säger så. Det stjälper mer än hjälper så att säga, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI, till TT och fortsätter:

– Vi ser inget slut på detta.

Under fredagen kallade regeringen och MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till presskonferens för att prata om de 50-tal bränder som härjar på flera platser i landet just nu. Stefan Löven sa under presskonferensen att bränderna visar att Sveriges beredskap behöver stärkas ytterligare framöver.

– Regeringen är beredd att fatta de beslut som behövs och tillföra de resurser som krävs, säger Löfven enligt TT.

”Går inte att släcka”

Sverige får nu stöd av flera grannländer och länder inom EU. Bland annat med hjälp av vattenbombningsplan från Frankrike och Italien samt helikoptrar från Norge och Litauen.

– De största bränderna kommer inte att gå att släcka just nu, sa Dan Eliasson, generaldirektör vid MSB, på presskonferensen.

Ett 20-tal brandmän från Jönköpings län, brandmän från Västra Götaland och Halland har skickats till Dalarna och Jämtland för att bekämpa skogsbränderna som härjar i ett område på ungefär 3 500 hektar.

Släckningsarbetet för Sveriges brandmän kommer att pågå i flera veckor.

– Jag vill varna för att underskatta situationen. Den kan fortfarande eskalera. Läget är allvarligt, säger Dan Eliasson.