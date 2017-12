Det klassiska grekiska eposet om argonauterna är en jakt på det gyllene skinnet i Kolchis, nuvarande Georgien. I själva verket syftar det på ett fårskinn som har använts som sil vid vaskning i floden vid Phasis, nuvarande Rioni. Så har skinnen brukats ända in i vår tid. Men guldets attraktionskraft är konstant. Guldgrävarepokerna i Kalifornien, Alaska och Australien under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet innebar som bekant jättelika folkomflyttningar med många tragedier i sitt följe.

Blygsammare är det här hemma. Lite överraskande är det att en av guldhistorierna har sin hemortsrätt i Västergötland. I detta landskap har i övrigt nästan inga ädlare malmer påträffats. Det gäller guldet i Hornborgaån, den större å som rinner ned i den berömda fågelsjön.

Eventuellt är idén om att det funnits guldsand här rentav senmedeltida. Redan biskop Oleg i Västerås, som dog 1574 nämner detta ”I Hornborga sockn uthi Broddetorps gäldh vidh eena älff emillan Skedvij (Skövde) och Schara.”

Annons

Under det kommande seklet då Sverige är en stormakt försöker man på alla sätt att finna profitabla guld- och silverkällor inom landet. År 1636 nämns ”guldberget vidh Hornberga i Västergötland” i riksrådets protokoll. En s.k. proberare (malmsökare) vid namn Quensel fick följande år i uppdrag att undersöka detta fynd jämte en del andra. Tyvärr finns inga vidare uppgifter om eventuella resultat under 1600-talet. Kanske det – om det blev något alls- bleknade vid andra satsningar som vid silvergruvan i Nasafjäll nära norska gränsen i nuvarande Norrbotten. Men Bergskollegii handlingar tar upp saken under nästa århundrade. År 1723 utsändes auskultanten P. Svedberg till Västergötland.

Hans uppgift är att tillsammans med bergmästaren härstädes bl.a. undersöka denna förekomst. De insamlade proven, ett fyrtiotal, både av fast berg och av sand, visade sig endast hålla 1/4 lod silver på centnern. Det innebär ca 73 gram på ett ton! Detta negativa resultat fick faktiskt till följd att man inte ens gjorde någon provning på guldhalten. Några år senare, 1731, fick en ny sökare nys om guldsanden i Hornborga. Det var en amatör, svärdfejaren Strömsten som nyligen hemkommit från Tyskland. Han beskrivs dock som något förfaren i kemi. Efter ett anställt försök som enligt honom själv gav ett positivt resultat måste han söka lokala intressenter.

Strömsten fick en bonde i trakten intresserad, som då bekostade en mindre smältugn och träkol att brukas i den. Arbetet med den började således i januari 1731 och avslutades ett drygt år senare i februari 1732. Enligt guldsmedens prov och värdering hade då utvunnits guld av 1 dukats vikt (3,48 gram) och 6 daler silvermynts värde. Av detta guld tillverkade han två ringar, en åt vardera företagarna, bonden och Strömsten. Bonden hade då lagt ut 12 daler silvermynt på arbetet, förutom arbetet, körslorna och maten. Utbytet på detta uppgick alltså till 3 daler silvermynt!

Strömsten hade gärna fortsatt arbetet i hopp om bättre resultat men han lyckades av förståeliga skäl inte övertyga sin kompanjon.

Faktum är att vi inte vet om detta guld verkligen härrörde ur Hornborgaåns sand. Även om det gjorde det var resultatet onekligen litet. Den ligger ingenting otroligt i att denna sand kan innehålla mindre kvantiteter guld. Sanden består i eroderade korn av kambrisk sandsten, typisk för västgötabergen, och ån är en ovanligt stor transportör av sådant. Eftersom inga vidare försök har gjorts kanske man kan sluta sig till att guld finns, men så lite att det inte lönar sig att utvinna det.