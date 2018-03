19 lagplatser hade sålts i förväg när Spin of Hope drog igång redan klockan sju på lördagsmorgonen i Skövde.

- Vi hade i stort sett folk på cyklarna hela tiden, säger Camilla.

Bara laginsatsen drog in 33 200 kronor till Barncancerfonden. Men pengarna fortsatte att rulla in under hela lördagen.

- Vi hade fem drop-in-cyklar varje timme och så sålde vi mat, de pengarna swishades in och de får vi redovisade först i slutet på nästa vecka.

Bland annat hölls sing-along pass. Där deltagarna fick kombinera allsång och spinning.

- Det är riktigt jobbigt, men roligt, konstaterar Camilla.

Målet för insamlingen var högt uppsatt. Förra året drog Friskis & svettis i Skövde in 14 000 kronor. Tillsammans med Skara och Mariestad och nu med ett 12-timmarspass hoppades de i år på att nå upp till 50 000 kronor.

- Det är lika bra att ta i. Man vet aldrig, jag håller tummarna.

Att deltagarna var generösa står dock klart och Camilla beskriver ett mycket evenemang och insamling.

- Det var bra musik, bra ledare och glada människor. Alla var där i samma syfte, vissa hade inte suttit på en spinningcykel innan, säger hon och avslutar;

- Vi gör något ihop och pengarna kommer till nytta. Det var helt fantasktiskt!