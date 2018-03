Företagarna åker land och rike runt i en valturnébuss och gör 40 stopp under färden från söder till norr. Valturnén har pågått sedan i februari och ska pågå maj ut.

– Under den här tiden möter vi en massa företagare och politiker och det vill vi illustrera med det här boxningstemat.

Nu var det ingen boxningsmatch i vanlig mening, utan en verbal sådan. Även om s-politikern Robert Ciabatti och centerns kommunalråd Ulrica Johansson inte hade något emot att dra på sig boxhandskar och skuggboxas för bildens skull.

Mötet mellan de företagare som kommit till Gothia Science Park och politikerna började tidigt på fredagsmorgonen till passande musik, The eye of the tiger. Politiker från båda lägren, alltså det röda och det blå-gröna satt placerade bakom ett rött band och iförda boxningsrock med varsitt partiemblem på ryggen.

Företagarnas regionchef Mikael Erlandson presenterade "lagen" på scen för publiken, de lokala företagarna.

– Domaren som ska sköta det här kommer att vara ingen mindre än vår samhällspolitiska chef Patrik Nilsson, han kommer att leda debatten, förklarar Mikael Erlandson.

Budskapet var att småföretagarna har stor betydelse för svensk ekonomi.

– 74 procent av landets företag drivs som soloföretag och utgör därmed en viktig skatteintäkt för staten. Här i Skövde står de för nio procent av de kommunala skatteintäkterna. I kommunen finns 3 000 soloföretagare. De flesta brukar häpna över de här siffrorna, inte minst politiker och beslutsfattare, menar Mikael Erlandson.

Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert, informerade om att även små- och soloföretagare har samma skyddsnät som anställda då man blir av med jobbet. Den enda invändningen är att systemet inte är anpassat för företagare utan för löntagare. Det är helt enkelt skapat med anställningsnormen för ögonen.

Politikerna i "ringen" pratade om svenskt företagande kontra utländsk och om vikten av kompetensförsörjning, skattelättnader och Gnosjöanda. Man ansåg att det behöver bli mindre krångligt att driva företag i Sverige.

– Vi borde också vända blickarna utomlands och ta lärdom av sådant som är bättre i andra länder, det är utvecklande, menar Emil Forslund (MP) som har erfarenhet av att starta företag i USA.

Politikerna i båda ringhörnor var överens om att Skaraborg behöver satsa på utbildning, allt från grundskola till högskola och universitet och att yrkesutbildningar och praktikplatser, lärlingssystemet och andra insatser som görs för att få in så många som möjligt på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt är viktiga. Liksom infrastruktur och bostäder.

Allt det måste fungera som en helhet för att det ska finnas en marknad för företag att bygga sin verksamhet på, betonade Ulla-Britt Hagström (L).

– Här i Skövde har ni dessutom Assar, som är en fantastisk plattform, en grund för forskning, teknik och framtidens jobb, säger Cecilia Widegren (M).