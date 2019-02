Moderaterna bytte för ett antal år sedan namn, till Nya moderaterna, det nya arbetarpartiet. När det gäller att värva röster, finns inga begränsningar, hur tokigt det än låter.

Nu höjs röster inom partiet, för att ta bort ”nya”. Ett klokt val, tycker jag, eftersom politiken är densamma, som den alltid varit. Mer åt dem, som redan har.

Men då kan istället Socialdemokraterna ta över det, nya alltså, eftersom de tagit in stora borgerliga frågor, eller lurar man bara in L och C, och sedan kommer man att hänvisa till utredningar, när dessa frågor kommer på tal? Men i deras fall, handlar det nog inte om att värva röster, utan att bli av med dem. Vem kan ens komma på tanken, att ge sig på arbetsrätten, eller avreglera hyresmarknaden, om man kallar sig ett vänsterparti?

De 371 000 rikaste i Sverige, boendes mestadels i Täby, Danderyd, och på Lidingö, gnuggar händerna. Värnskatten avskaffas, för de som tjänar över 59 000 i månaden. Som exempel kan nämnas, att vd:n för svenskt näringsliv, Jan-Olof Jacke, med en månadslön på 485 000 kronor, får en lättnad på 20 000 i månaden. Knappast socialdemokratisk politik, när den är socialdemokratisk.

En undersökning, ger vid handen, att Vänsterpartiet ökat, efter att Sverige fick en ny regering. Dagens vänsterparti, gårdagens socialdemokrater.

Den stora högersvängen, kommer att kosta för Socialdemokraterna.

En motvikt måste finnas, till de vindar, som blåser över vår planet.

Conny Östling