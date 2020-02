Nu är mellokarusellen i gång. På lördagen gick startskottet och det var Linköping som stod som värd för den första deltävlingen.

Allra först ut i årets Melodifestival var The Mamas, som i fjol körade bakom vinnaren John Lundvik, med låten ”Move”. Ytterligare en tidigare Mellovinnare fanns i lördagens startfält; Robin Bengtsson som körde låten ”Take a chance”. 2017 vann han med ”I Can't Go On”.

Och det blev dessa två som gick direkt till final.

Malou Prytz från Ryd gjorde debut i tävlingen förra året och satsade på nytt i år, denna gång med låten ”Ballerina”. Publiken röstade henne till andra chansen.

Låten Ballerina har skrivits av riktiga veteraner i branschen – två av dem har till och med vunnit hela Eurovision Song Contest, nämligen Thomas G:son och Peter Boström som skrev ”Euphoria” som Loreen vann med 2012. Även Melodifestivalbekanta Jimmy Jansson, också känd från bland annat Fame Factory, har varit med i låtskrivarteamet.

Till andra chansen gick också Felix Sandman med bidraget ”Boys with emotions”, som nämnts som en förhandsfavorit. Han har medverkat i Melodifestivalen både med gruppen FO&O 2017 och som soloartist 2018.

Ett annat bekant ansikte från Melodifestivalen är Sonja Aldén. Hon kom femma med bidraget ”Sluta aldrig gå”.

Debutanterna Suzi P, med låten ”Moves”, och rapparna OVÖ med ”Inga problem” gick inte till omgång två.

Deltävling 2 nästa lördag arrangeras i Göteborg.