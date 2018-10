The Legends är på Sverigeturné och har blivit lovordade för sin hyllning till storheterna Elvis Presley, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis. De har blivit omskrivna som några av världens främsta tolkare av dessa legender och för att med rättvisa återskapa det ljud och den atmosfär som en gång fanns.

The Legends har tidigare gjort ett hyllat framträdande i TV4s Bingolotto och medverkar i P4 Live under april månad.

Turnén “Greatest Hits Tour” har gått för fulla hus, så även i Skövde, och trion konstaterar att det hade varit lätt att sätta in en extra föreställning, om bara tiden funnits.

Allt började 1994 med att Johnny Duvert, som gett sin röst åt Roy Orbison, var med i Sikta mot stjärnorna och lyckades vinna sin delfinal.

Året därpå gjorde Jerry Carlsson samma bedrift och vann sin delfinal.

Det var genom Sikta mot stjärnorna som de blev kända för varandra.

– 1996 började vi prata om att göra The Legends, men det kom att dröja några år innan vi faktiskt började jobba tillsammans, säger Johnny Duvert.

Han förklarar att det inte är lätt att hitta rätt kvaliteter hos artister.

– Det måste vara väldigt trovärdigt för att det här ska hålla. Vi vill ju göra något som är unikt.

För inte så länge sedan fick de kontakt med Paul Larcombe som gjort sig ett namn hemma i England och även blivit utsedd till Europas bästa uttolkare av Elvis och utsedd till en av världens främsta Elvistolkare i samband med en tävling i Graceland, Memphis i USA.

Paul är hemmahörande på en liten ort strax utanför Liverpool i England där han bor på en kanalbåt.

– Jag har alltid varit ett fan av Elvis, ända sedan jag var pojke. Jag var en entertainer, precis som min far som också lyssnade mycket på Elvis.

Han säger att det alltid känts bättre att hoppa i en glitteroverall, stå på scen och vara en superhjälte, jämfört med att bara vara Paul Larcombe.

– Det är en briljant erfarenhet. Det är andra året jag är med och jobbar i Sverige. Totalt har jag varit här sex, sju gånger. Jag ser fram mot att komma hit varje gång. Det känns nästan som mitt andra hem och de här två andra killarna är som mina bröder, säger han.

Johnny Duvert skjuter in att de är som maffiabröder varpå alla tre skrattar nöjt. De har nära till humor och skratt, men också allvar.

Johnny började spela gitarr som sjuåring och var mångsysslare innan musiken tog över efter finalvinsten i Sikta mot stjärnorna.

– Jag är väldigt nöjd med att ha gjort många olika saker och att jag nu kan livnära mig på det här, att gestalta Roy Orbison.

Han berättar också att Orbison enligt Elvis ska ha varit den största sångaren någonsin.

– Orbison gick bort i december 1988 och eftersom det är exakt 30 år sedan gör vi en extra hyllning till honom i vår show. Eventuellt kommer hans son Roy Kelton Orbison Jr, som är gift med en svenska, att dyka upp på en av våra konserter. Vi träffades förra året och han funderar till och med på att flytta till Sverige, säger Johnny Duvert.

Enligt Jerry Carlson har det genom åren varit förvånansvärt bra respons på det trion har gjort.

– Från början uppträdde vi mest ute i folkparker. Då gjorde vi inga konsertspelningar. Men man tröttnar på att folk är fulla och därför beslöt vi oss för att satsa på konsertspelningar istället. Här är publiken mer koncentrerad på att lyssna.

Idag är det också Jerry Carlsson som bokar deras turnéer. Höstens rikstäckande turné är på 30 dagar, premiären var den 19 oktober i Falun och det sista framträdandet för den här gången blir i Oslo konserthus den 18 november.

De ger en unik show utöver det vanliga med igenkännbara låtar som Pretty Woman, Great Balls Of Fire och In The Ghetto.

– Men vi ska också hylla Jerry Williams, som var Sveriges största rockikon genom tiderna. Men vi kommer inte göra I Can Jive, det blir istället Did I Tell You.

När intervjun var slut gjorde trion spontant The legends-medley. Den kan ni lyssna på här: