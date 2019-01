Det är lätt att glömma att artisterna på scen är amatörer. Så bra sjunger och dansar ensemblen. Genom ett pärlband av låtar från musikalerna Mamma Mia, Chess och Kristina från Duvemåla får publiken följa med på en musikalisk resa i Björn och Bennys värld. Där krävs tonsäkerhet, ett stort register och inlevelse för att förmedla alla de nyanser som låtarna innehåller.

Det bjuds på flera minnesvärda ögonblick i Det bästa från Björn & Benny. I Nobody’s side imponerar Ellinor Svensson med både sångskicklighet, tajming och inlevelse och Anders Stenholm visar att det inte bara är Tommy Körberg som kan göra Anthem rättvisa. Det märks också att Jeanette Norlander Ekman har sjungit mycket ABBA under tiden som medlem i tributebandet Arrival. Hennes version av The Winner Takes it all är utmärkt. Men föreställningen är mer än en konsert och sångskicklighet. Där finns också fina dansnummer och känslosamma scener där kärlek, ilska, humor och förtvivlan får plats. Föreställningen är skapad av regissörerna Bo Westerholm och Yvonne Schönborg Strömer, som också delar på ansvaret för koreografin.

Tillsammans har de valt ut knappt 30 låtar från musikalerna Mamma Mia, Chess och Kristina från Duvemåla och satt ihop dem till något som är så nära musikal man kan komma utan att vara det.

Med smarta lösningar har de skapat små länkar mellan numren, som att ensemblen just innan de lämnar scenen efter det medryckande sång- och dansnumret Voluez-vous börjar klia sig frenetiskt och sedan ger plats för Löss, där en vanlig plåga under utvandringstiden lyfts fram.

Annons

Humorn ges utrymme där, precis som i Tänk att män som han kan finnas, där språkförbistringen mellan de utvandrade svenskarna och amerikanerna skapar underbara missförstånd. Flera ur ensemblen bjuder på verklig komisk tajming. Så även i Money, money, money, Dancing Queen och Take a chance on me, där bland annat Katarina Blad, Emma Larsson Frost och Linda Jonsson visar upp hela sitt register.

I stort sett fungerar föreställningen väldigt bra. På några ställen tappar man tempo, vilket nog får tillskrivas det kniviga i att sammanfoga så skilda saker som en musikal om utvandrarna och discohits från 70-talet och kanske kunde något nummer ha strukits, men överlag klarar Revymakarna att nå upp till de skyhöga förväntningarna. Alla ordinarie föreställningar är utsålda och extraföreställningen så gott som. Enda frågan nu är – hur ska producent Ulf Ekström kunna toppa detta?

Läs mer: Revymakarna sätter in extra föreställning

Läs mer: De gör det bästa från Björn och Benny