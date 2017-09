Marcus Persson från Skara lanserade sin singel Gran Canaria i veckan. Den handlar om en man som reser till nyssnämnda destination och tror att han kommer att klara av språket. Men när han möter en snygg brud visar det sig vara svårare än han trodde att kommunicera med henne.

— Precis som i mina andra låtar handlar det om en kul historia. Jag tror att nästan alla känner igen sig i någon del av den idiotiska texten, speciellt när det gäller just språkförbistringar under semestern. Det är även tid för folk att åka mot Gran Canaria nu och jag känner nog inte någon som inte har varit där genom åren. Under vintern är det i stort sett det enda stället man kan åka till, så för mig var det givet att skriva om just denna plats och släppa den lagom till hösten. Dessutom var cirka fyra månader sedan jag släppte min senaste skiva. Tajmningen kändes riktigt bra, menar Marcus.

Testar ny mark

Refrängen, och även en del av verserna, bygger på spanska ord. Dansbandskungen har dock ingen koll på om fraserna stämmer överens med det spanska språket:

— Nej, jag kan ingen som helst spanska - det överlät jag åt Google translate. Jag har ingen aning om det är rätt eller inte, vilket är en rätt rolig grej. Jag skrev in några meningar bara, som exempelvis "Jag vill vara ensam med dig hela natten" och sjöng in det som stod på skärmen. Det är så dåligt att det blir roligt av det, men det vore kul att höra av någon som bemästrar spanska om texten är helt uppåt väggarna fel eller inte.

Marcus beskriver låten som en klassisk rock n' roll-låt, men han har också spelat in sången i en helt ny version.

— Jag har gjort så mycket med samma komp att jag kände att nu var det dags att göra en äckligt smörig dansbands-variant. Den har en mer spansk känsla med gitarrerna och tempot. Det känns skitroligt att testa något nytt, fast jag är ganska säker på att den snabbare rockversionen kommer att gå bäst, säger han.

"Trodde aldrig vi skulle bli så stora"

I skrivande stund har båda versionerna spelats ungefär 5 000 gånger totalt på Spotify.

— Eftersom den släpptes i fredags ser jag det som ett riktigt bra betyg, men jag hoppas såklart att den tar ännu mer fart inom kort. Jag har marknadsfört den rätt hårt på sociala medier och min populäraste låt Sup dig snygg har streamats över en miljon gånger, så det är ett tag kvar innan den når de siffrorna, berättar han.

Sommaren har varit fullbokad för Marcus och hans band Järnvingarna. De har precis varit på turné i landet och när dansbandskungen återger succén finns det spår av såväl stor glädje som förvåning i rösten:

— Egentligen är det helt sinnessjukt. Jag trodde aldrig att vi skulle bli så stora, men vi gör det vi älskar med glimten i ögat och tydligen smittar det av sig på vår publik. Vi har en total uppgång just nu - från att ha haft en handfull spelningar i hemmatrakterna körde vi 50 spelningar i år över hela Sverige. Att få vara ute och turnera, istället för att bara sitta hemma framför spakarna i studion hela dagarna, är galet skoj. Jag hoppas att det håller i sig för det är underbart kul att få träffa alla fans.

Hör nya singeln här!