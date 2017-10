Sweden Game Conference är tillfället då spelutvecklare från hela världen träffas för att visa upp vad vi andra kommer att spela i framtiden.

Det är åttonde året som träffen hålls, intresset har ökat med åren och för att kunna ta emot alla deltagare har man flyttat till Arena Skövde, där merparten av aktiviteterna kommer att hållas.

Årets tema är att undersöka hur teknik och kreativitet samlas för att producera originella och distinkta upplevelser.

I år siktar man på 1 000 besökare under de tre dagar själva konferensdelen för branschfolk.

På lördag är det dags för dig som inte tillhör branschen. Då öppnas portarna för allmänheten.

Ett trettiotal företag från sex länder förutom Sverige visar upp sig. Det finns möjlighet att testa ett 40-tal olika spel, även sådana som inte ännu är lanserade. Spelutvecklare i massor finns på plats, det går att delta i e-sport eller hänga med spelkaraktärer.

— Festivalen är ett led i att tillgängliggöra Spelstaden Skövde för alla som bor i närheten och visa upp den häftiga utveckling som sker i Skövde, säger Magnus Ling, verksamhetsledare för Sweden Game Arena.

På kvällen blir det livekonsert med dataspelsmusik. Livebandet Critical Hit gör debut i Norden med en konsert på Sweden Game Festival. De framför musik från de mest kända dataspelen genom tiderna. Under konserten spelar bandet tidlösa musikstycken från dataspel som The Legend of Zelda, World of Warcraft, Super Mario Bros, Pokémon, Tetris och många fler.

— Att Critical Hit gör sin första spelning någonsin i Norden just i Skövde visar på vilken ställning Skövde har som dataspelstad. Spelstaden skapar nya möjligheter för marknadsföring av Skövde och lockar besökare till oss, säger Mats Olsson, vd på Next Skövde.