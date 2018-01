Särskilt under söndagen kunde vi till stora delar njuta av härligt vinterväder med minusgrader och sol på många håll. Men enligt SMHI kommer temperaturerna att stiga då ett område med mildluft rör sig in över Götaland.

— Vi har en varmfront som letar sig in över Götaland, berättar Marie Staerk, meteorolog på SMHI.

Från onsdag stiger temperaturen upp emot fem, sex plusgrader. Det kommer att passera flera områden med snö som kommer att övergå helt i regn. Under nätterna kan temperaturen sjunka ner mot nollan och Marie Staerk berättar att det är bra att vara uppmärksam på vägarna.

— Under natten till onsdagen kan det uppstå friska vindbyar och lokalt hårda vindar i samband med den mildluft som rör sig in. Vindarna kommer att avta under dagen men det kommer till viss del att vara blåsigt under onsdagen, säger Marie Staerk och fortsätter:

— Det här är typiskt svenskt vinterväder. Vi är bara i slutet av januari och i februari kan det komma in kallare luft. Men för resten av månaden ser det ut att vara plusgrader som väntar under dagtid.