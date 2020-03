Till 1177 – vårdguiden på telefon, kan man ringa om man känner sig sjuk och vill ha råd utifrån det. Men man ska inte ringa 1177 om man inte har några sjukdomssymptom.

– Till oss ska man ringa om man verkligen är sjuk och har symptom, poängterar Annette Wollin.

Har man frågor om coronaviruset, men inga symptom, ska man i stället ringa telefonnumret 113 13. Det finns också tydlig information på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Den senaste tiden har väntetiderna för samtal till 1177 ökat markant.

– Nu har vi en kö med mellan 20 och 30 minuters väntetid, ibland längre, berättar Annette Wollin.

Extra personal

Men det har också hänt att telefontjänstens överbelastningsskydd har trätt in och att personen som ringer in har uppmanats att ringa tillbaka senare. Detta sker när väntetiden beräknas bli 45 minuter eller om det är väldigt många som ringer in samtidigt, eller fler än 500 inringande i kö.

1177-enheten i Skövde har 40 anställda sjuksköterskor som svarar i telefon. Den är en av fem enheter inom Västra Götalandsregionen. Alla dessa fem enheter har nu extrapersonal i tjänst på grund av coronaviruset.

– Vi har bemannat upp med extrapersonal på alla pass hela dygnet, säger Annette Wollin.

Men telefonköerna är ändå längre än normalt.

– I normala fall har vi inte de väntetiderna.

Drabbar sjuka

De långa väntetiderna drabbar sjuka människor, som verkligen skulle behöva rådgivning kring sina symptom.

I dag får den som ringer 1177 höra ett telefonsvararmeddelande om när man i stället ska ringa 113 13, men från och med i morgon torsdag kommer detta att bli ännu tydligare. Då införs två nya knappval när man ringer. Med det ena kopplas man till 113 13 för allmänna frågor om corona. Det andra är till för den som har sjukdomssymptom som gör att man misstänker att det kan vara just coronavirus.

– Detta hoppas vi gör att den vanliga kön minskar, säger Annette Wollin.