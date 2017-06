Eleverna på Skara 7-9 väljer ett elevensval som de har en gång i veckan. Eleverna som väljer musik och dans arbetar tillsammans med en show på vårterminen. Detta var nionde året i rad som eleverna framträdde på Rosers salonger och årets tema var "come together - en tidsresa". Eleverna har själva valt tema och vilka låtar de vill arbeta med. Lärarna Roger Forslund (Djäknehuset) och Claes Sandgren (musikskolan) har coachat musikeleverna genom hela processen och Ann-Sofi Haraldsson (Djäknehuset) har arbetat med danseleverna.

Rosers fylldes tre gånger under veckan. I publiken fanns då skolkamraterna från Skara 7-9 men också elever från Skaras mellanstadieskolor. På torsdagskvällen gavs en fjärde föreställning för allmänheten. Föreställningen tog publiken med på en tidsresa som startade med "rock around the clock" från 50-talet och avslutades med "shape of you" från 2017, båda framförda av Simon Nygren. En tidmaskin hjälpte eleverna att förflytta sig mellan årtiondena. Showen innehöll många olika musikstilar, eleverna bjöd på rock, pop, ballader med även rap i låten "wannabe" med Spicegirls. Den rockig 80-talslåten "final countdown" framfördes a Tova Värn Wood i ett fartfyllt nummer och balladen "Hero" från 2000-talet framfördes med stor känsla av Wilma Bogren. Eleverna presenterade en show av hög kvalité som underhöll publiken i mer än en timme.