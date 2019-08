På söndag spelar Vara SK seriefinal i division 5, men det är på juniornivå som VSK märker sig främst just nu.

Under onsdagen spelar de sin andra semifinal i junior-DM på tre år. I år mot IF Elfsborg på Borås Arena.

– De vann med 1–0 i sin kvartsfinal och jag vet att laget de mötte spelade vi jämnt mot i fjol. Så varför ska vi inte kunna störa dem då?, säger A2-lagets tränare Per Lundh.