På torsdagen kommer Peter Iveroth till Jönköpings-Postens redaktion för att svara på läsarnas frågor i den sedan en vecka tillbaka pågående livechatten om coronaviruset. Om du inte har möjlighet att delta i chatten kan du mejla din fråga till den tidigare smittskyddsläkaren på red@jonkopingsposten.se.

Omfattningen av coronaviruset och riskerna för fortsatt smittspridning har gjort att det svenska samhället vidtagit åtgärder som aldrig tidigare har behövt göras. Under onsdagen beslutade regeringen att förbjuda publika evenemang för fler än 500 åskådare plus att karensdagen slopades för alla de som behöver vara hemma av olika skäl. Under dagen inträffade även Sveriges första dödsfall i coronaviruset då en patient som vårdades på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge avled. Omkring 500 fall av coronavirus har nu bekräftats i Sverige. Världshälsoorgansiationen WHO klassar nu även coronaviruset som en pandemi.

– Jag tror också att många nu funderar på vad som kan hända närmaste tiden, säger Peter Iveroth.

Haft kontroll

Många andra länder har sedan tidigare gjort liknande åtgärder som Sverige nu väljer att göra. Peter Iveroth anser dock inte att ansvariga politiker och myndigheter har agerat för långsamt.

– Jag tycker att det är rätt att göra det nu. Fram till de senaste dagarna har vi haft bra kontroll på hur samtliga personer har smittats, men nu när det finns fall där det inte säkert går att klargöra hur de har smittats så hamnade saken i ett annat läge, säger han.

Likt svininfluensan

2009 utbröt den så kallade svininfluensan och Peter Iveroth ser flera likheter med hur diskussionerna gick för elva år sedan.

– Precis som då var det mycket oro och en del vi inte kände till. Omfattningen låg på ungefär samma nivå, men en stor skillnad var att svininfluensan ofta angrep yngre människor medan coronaviruset i huvudsak drabbar svagare och äldre människor, säger Peter Iveroth.

Mitt bland alla rapporter om ännu fler fall och olika åtgärder från samhället. Går det att se några tecken på att situationen är på väg att förbättras?

– Inte i nuläget. Det finns inga tydliga tecken på att smittan i Sverige skulle ha nått sin kulmen, säger Peter Iveroth.