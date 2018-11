Historik över Skövde Airport

Skövde Flygplats invigdes med pompa och ståt den 6 augusti 1989. Det var en ersättningen för det havererade gemensamma flygplatsprojektet Skarlanda vid Axvall som planerades under 1980-talet som ett Skaraborgssamarbete. Även Lidköping och Falköping byggde egna flygplatser under samma tidsperiod

Reguljära trafikflyg till Arlanda och Kastrup bedrevs under 1990-talet på Skövde flygplats, men 2002 upphörde den sista trafiken. Tåget anses vara en av faktorerna som konkurrerade ut flyget, då X2000 invigdes 1990.

Förutsättningarna för att återstarta reguljärflyg mellan Skövde och Kastrup utreddes under 2000-talet, men den lades ner 2008.

Under 2017 och 2018 återupptogs linjeflyg till Visby under Almedalsveckan, en satsning som eventuellt planeras utökas till två turer per dag 2019. Resorna har dock inneburit förluster för flygplatsbolaget, 120 000 kronor varje år de genomförts.

2018 uppgav vd:n Anders Löfvenborg att frågan om flyg till Bromma kommit upp, vilket skulle undersökas.