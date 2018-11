Inne på Valhall, på andra sidan väggen hade studenter konferens och hade bäddat åt sig på golvet. Basen från bluesmusiken hördes garanterat genom väggen, men man kan ha sämre vibrationer att somna till.

I Freja var det fullt ös med sex olika bluesband från när och fjärran. Först ut var Göteborgsbandet Sven B Good and the BluesStompers. Sist ut för kvällen var Carl and the foolin Jukes, som tidigare vunnit en blueschallenge i Tidaholm och därmed fixat en plats på scen under festivalen i Skövde.

Jan-Yngve Ekstedt är ordförande i bluesföreningen Dusty Road Blues från Tidaholm.

– Föreningen är elva år gammal och det här är första gången som vi gör en endagsfestival. I Tidaholm brukar vi ha tvådagarsfestivaler i maj och i vår blir det den tionde i ordningen, säger Jan-Yngve.

Hur kommer det sig att ni tog hit festivalen?

– Vi har kört på så länge i Tidaholm och kände att det var dags att göra något nytt och dessutom fanns det en lucka här i Skövde. Skövde har ingen bluesförening. Men det bor många här och ni har en högskola och många studenter, så vi tänkte: Varför inte.

Priset för biljetterna till festivalen var blygsamma tvåhundra kronor.

– Vill man nå människor får det inte vara för dyrt. Vi har också budgeterat det här som en förlustspelning, säger Jan-Yngve Ekstedt.

Han förklarar att de är beredda att ta den kostnaden för att etablera sig i Skövde.

Men det var inte första gången de var här.

– Vi har haft en spelning i Freja tidigare och flera jam på Sällskapet.

Parallellt anordnar föreningen spelningar och festivalen i Tidaholm, med alla förberedelser som det innebär.

– Det är tur att jag är pensionär, i annat fall hade det inte fungerat. Det är ideellt arbete alltihop.

Totalt är de sju personer i styrelsen och sex personer i artistgruppen.

Allt som allt kunde lördagens publik som sagt lyssna på sex olika bluesband med olika karaktär.

– Men vi har ingen aning om hur många som kommer. Det vet man aldrig. Det är mycket annat som drar, eller det kan vara något bra på TV.

Fast å andra sidan lockar festivalen folk från hela Skaraborg och ända från Trollhättan, enligt Jan-Yngve Ekstedt.