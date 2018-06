Så har äntligen Bill Haley med sina Cometer varit här. Inför ungefär 2.000 åskådare genomförde han sin 30-minuters show med rockens bravurnummer.

Han drog på högsta tempo redan från början och vilt jubel utbröt bland publiken. Gamla låtar som bland annat See you later alligator genomfördes och mitt i showen fanns ett trumsolo på 4-5 minuter. Scenen vibrerade och Rock around the clock blev håll i gång utan like.

Basisten gjorde bland annat ett bejublat akrobatiskt nummer på basfiolen.

I och med att Folkets park engagerade den 41-årige Rock and rollstjärnan från Detroit får man väl säga att kulmen är nådd i sommar. Eftersom han lockade 2.000 personer och kostade 14.000 i gage gick kvällen ihop.





Festlig premiärkonsert på sommarfagra turbinhusön

Det blev folkvandring till kaffestugan på Turbinhusön i söndags, då Vulcans musikkår, förstärkt med blåsare från Mösseberg bjöd på konsert. Massor av tidaholmare hade ställt kosan till den sommarfagra ön för att "premiärfika", även om de hade haft chansen till detta redan under förra veckan.





Kornknarren spelar

Den rätt sällsynta fågeln kornknarren har dykt upp i Tidaholmsbygden. En av våra trogna meddelare rapporterar att han nu under flera kvällar njutit av fågelns intensiva läten i närheten av Ettaks kvarn.

Med Tidaholmspolisen på nattlig rutinpatrullering

Kväll på polisstationen i Tidaholm. På mottagningen bereder sig jourhavande för natten; de sista fotpatrullerande konstaplarna har kommit in och hela verksamheten verkar gå på sparlåga. Den lugnande atmosfären förstärks av ett tyst brus från radion, men fridfullheten är inte helt äkta. I några av de inre rummen gör sig nattpatrullen redo för avfärd; två man tar på sig de svarta skinnjackorna och ordnar utrustningen. Från övervåningen kommer två civilklädda medförande stopplyktor och termosflaskor, de lastar en diskret Volvo PV med prylarna och gör en sista överläggning med radiobilens mannar. I kväll ska man företa en av de regelbundet återkommande rutinpatrulleringar i distriktet.