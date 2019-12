Bildspel - är du med på bilderna från Rosers juldagsdisco?

När familjefirandet under julafton är över är det många som söker sig ut på stan för att träffa vänner under juldagen, som har kommit att bli en av årets största festkvällar.

– Någonstans runt 500 personer kom hit och firade under juldagen, säger Bengt Roser.