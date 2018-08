Tour de Mösseberg är en av Sveriges största ungdomstävlingar och hade 2018 närmare 500 startande.

I tio år har touren varit ett stående inslag i kalendern – men under 2019 kommer tävlingen vara vilande. På ett årsmöte under onsdagen beslutade Falköpings AIK att ställa in touren för att i stället lägga all energi på ett annat uppdrag.

Klubben har nämligen fått äran att arrangera ungdoms–SM för 15-16–åringar den 8-10 februari.

"För vår lilla klubb är detta mycket hedrande och ett stort ansvar. För att att inte göra avkall på kvalitén på våra arrangemang har vi på ett enhälligt årsmöte beslutat att nästa Tour de Mösseberg kommer gå 2020. Det har inte varit ett lätt beslut att ta efter tio fantastiska år men vi hoppas att alla kommer tillbaka 2020" skriver Falköpings AIK på sin facebook-sida.

