För andra året i rad stod Bergs HK som totalsegrare i dressyrallsvenskans division 1, efter att laget återigen lyckats ta tre raka segrar.

Sista omgången reds i Skövde i söndags och Bergs HK vann då före Trollhättans Sportryttare och Hjo Hästsportklubb. I årets division 1-lag har Elin Stenbrink, Johanna Stenbrink, Hedda Tell, Klara Strandell, Sofie Heidenvall och Selma Svefors ridit. Nu väntar individuella starter för dessa ryttare under sommaren och därefter blir det nya lagtävlingar igen under hösten med elitallsvenska och lag-SM.

Det blev även flera individuella placeringar i söndags i Skövde. Ebba Mujagic/Särkens Winston vann LB.1 kat B, Isabell Kroon/Ängsgårdens Hickory vann LB.1 kat D och Linn Björk/Glenlough Millie kom trea i LB:1 kat D. Elin Stenbrink/Armageddon vann LA.P1 och Johanna Stenbrink/Kay kom trea i LA.P1.