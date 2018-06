Efter en rungande 1:a respektive 2:a placering i Melodifestivalen släppte killarna hiten "Tror du att han bryr sig" som Spotify förra veckan förutspådde kommer bli en av sommarens största hits. Inom några veckor släpps dessutom det första avsnittet i deras podcast "Livets liv" och i höst fortsätter deras gemensamma resa när de alltså ger sig ut på turné ihop.

- Vi är sjukt peppade på höstturné! Är alltid kul att få köra live och träffa sina lyssnare på riktigt! Att dessutom få göra det ihop med en polare och artistkollega är ju ännu fetare! Nytt material och massa gig - kommer bli en grym höst!

Benjamin Ingrosso och Felix Sandman har tagit Sverige med storm med sin starka vänskap och support till varandra. I deras podcast "Livets liv" får lyssnarna följa med behind-the-scenes inför- och under höstturnén då de beger sig ut på vägarna tillsammans.

Sedan succén i Melodifestivalen har Benjamin Ingrosso gjort sig ett namn utanför Sveriges gränser. "Dance You Off" har slagit sig in på flera topplistor runt om i Europa och varit bland de 200 mest spelade låtarna i världen. ”Dance You Off” har nått platinastatus och inom kort kommer ny musik från Benjamin.

Felix Sandman fick helt klart en raketartad start på sin solokarriär med singeln "Every Single Day". Bara en månad efter premiären i Melodifestivalen sålde låten platina och nådde förstaplatsen på både Svenska Spotifytopplistan och singellistan.

Den 23 november stannar de båda till i Vara.