Läs också: Poulsen: "Har mycket som vi kan lära oss som lag"

Det räckte inte hela vägen till slutspel den här säsongen heller för Skövde HF. Efter förlust i den sista serieomgången mot Lugi HF landade Skövde HF på platsen strax under strecket och ställdes därför inför kval för att hålla sig kvar i SHE för andra året i rad.

För årets motstånd står HK Aranäs, som i sin tur tog den sista uppflyttningskvalplatsen i allsvenskan. Den första matchen i serien på bäst av fem gick så av stapeln under torsdagskvällen, med Skövde HF som naturlig favorit.

Och visst motsvarade de förväntningarna. Efter en målmässigt jämn inledning på matchen skapade Skövde HF sig nämligen ett försprång under den första halvlekens gång. Det var något de utnyttjade än mer i den andra halvleken där de direkt sprang ifrån Aranäs och dunkade in mål på mål under den första kvarten. Till slut vann Skövde HF med hela 33–20 inför nytt publikrekord för Aranäs damlag.

Detta gör att Skövde HF tar ledningen i kvalserien med 1–0 i matcher. Nästa match lagen emellan spelas på onsdag nästa vecka. Då i Skövde med Skövde Idrottshall som hemmaplan för Skövde HF.

Annons

Texten uppdateras!