På Mössebergsgården har begravningsceremoni ägt rum för Ingvor Modén, Bolum. Som inledning spelades Minnen av dig med Kindbergs. Officianten Monica Johansson hälsade välkommen och läste en text av Ulf Lundell ”Överallt ser du andarna som dansar genom gräset. Håll dig väl med dom, dom kan ge dig allt du vill ha. Det känns kallt i våra hjärtan nu men värmen kommer åter, och allt vi vill är att du ska ha det bra”. Därefter spelades The Actor med Michaels Learns to Rock. Monica höll ett varmt minnestal och delade minnen från Ingvors liv. Under flera av musikstyckena visades bilder från livet med Ingvor. Sången Sluta aldrig gå med Sonja Aldén spelades och därefter följde en ljuständning. Dikten När morgondagen börjar utan mig lästes av Monica.

Avsked togs av barnen med familjer, livskamrat, syskon med familjer, övrig släkt, många vänner och före detta arbetskamrater under det att Veronica Lorentzon spelade Amazing grace på piano. Efter avslutningsord av Monica spelades Kärleken är med Jill Johnson. Ingvors minne hade hedrats med en vacker blomstergärd från bland annat HK Scan samt minnesgåvor till Alzheimerfonden.

Efteråt hölls en minnesstund i Gudhems församlingshem. Gravsättning kommer att ske på S:t Olofs kyrkogård.