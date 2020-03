I Uppståndelsens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Harry Friberg, Falköping. Kyrkomusiker var Ulric Rudebrant och han inledde med att på orgel spela Våren av E. Grieg och avslutade med att på piano spela Jernbanegaloppen av H. C. Lumbye. Gemensamt sjöngs psalmerna Saliga visshet Jesus är min, Vila i din väntan samt Det finn djup i Herrens godhet. Präst var Knut Svenning som i sitt griftetal utgick från 1 Kor 10:13. 107:28 ”…Gud är trofast, och skall inte låta er prövas över förmåga….”

Vid kistan tog sonen med familj, släkt och vänner samt före detta arbetskollegor från SJ avsked under det att Ulric spelade People get ready av C. Mayfeld på piano. Harrys minne hade hedrats med en vacker blomstergärd. Gravsättning kommer att ske i familjegraven på S:t Olofs kyrkogård.