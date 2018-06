2014 bildades föreningen och artistagenturen Beardmen i Skövde.

– Anledningen var att vi är musikälskare, och att det inte fanns någon livemusikscen i Skövde, säger Emma Andersson.

– Sen har vi insett att vi är ganska bra på det vi gör och att folk uppskattar det.

Nu lanserar de sin första musikfestival, Skövde in Rock, den 2 och 3 november, med band som Night Viper, Dead Heads, The Inflight Orchestra och Mustasch som är huvudakt på fredagen. Totalt spelar 16 band under de två dagarna.

– Vi kommer att släppa resten av banden från och med 1 juni, då vi också släpper de första biljetterna. Men ett extra band kan vi släppa redan nu: Abramis Brama, ett mycket rutinerat band som har hållit på i 21 år och spelar Black Sabbath på svenska, säger Nicki Lowe.

– Bandlistan är alltså hemlig, men en liten hint kan jag komma med för de insatta. En person som är med spelar i två band, säger Robin Lövborg.

Festivalen hålls på två scener i Kulturhuset i lokalerna Valhall och Freja.

– Men vi kommer att använda i stort sett hela undervåningen till backstageområde för artisterna.

Många av banden kommer från Göteborgsområdet. Vadan detta?

– Göteborg levererar kvalitet, helt enkelt, säger Robin Lövborg.

– Sen har vi riktat in oss på lite mer retrorock, som har blivit stort och vanligt i Göteborg, säger Emma Andersson.

I samband med festivalen hålls den stora vinylmässan i Skövde och det kommer också att bli flera utställare med rock-tema och kända DJ:s.

– Det blir ett väldigt bra komplement till festivalen.

Festivalarrangörerna i Beardmen är Nicki Lowe, ordförande, Emma Andersson, grafisk design och Robin Lövborg, kassör. Under 2017 arrangerade man inte mindre än 80 klubb- och konsertspelningar runt om i Skaraborg.

– Vi mjukstartade med en spelning i månaden och nu gör vi alltså mer än en i veckan. Under hösten var det både fredag och lördag.

Den musikaliska inriktningen är bred.

– Vi har haft det mesta utom klassiskt och jazz. Än så länge, säger Robin Lövborg.

– Allt som har kvalitet, fyller Nicki Lowe i.

Har ni någon drömbokning ni vill göra?

– Det vore att fylla ett ställe utomhus med 20000 personer. Fixar vi det så vore en dröm uppfylld, säger Robin Lövborg.

– Det kommer garanterat att ske, frågan är bara var och när, säger Nicki Lowe.