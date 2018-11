På grund av det stora antalet telefonbedrägerier mot äldre trappar polisen upp det brottsförebyggande arbetet.

– Vi går ut i press och media för att på alla sätt informera allmänheten om detta, säger Göte Green, som är utredare och brottsförebyggare på bedrägerisektionen vid Polisen i Västra Götaland.

Vishing, en förkortning av Voice-Fishing, är telefonbedrägerier där någon ringer upp och försöker lura mottagaren att lämna ut bankkoder eller logga in med bank-id.

– 70 procent av de som drabbas är 70 år gamla eller äldre, säger Göte Green.

Bedragarna är ofta väldigt skickliga och har tagit reda på alla fakta om det tilltänkta offret.

– De har förberett samtalet och vet ditt namn, var du bor och ofta ditt personnummer. Allt hämtat från olika sidor på internet. Man går i fällan och tror att det är ett seriöst samtal, säger Göte Green.

– Målet är att lura av personen inloggningsuppgifter till internetbanken eller att signera något med mobilt bank-id. Ofta ber man offret att hämta sin bankdosa, allt för att kunna logga in på internetbanken och tömma kontot.

Enligt polisens statistik är bedrägerierna lika vanligt förekommande oavsett om man bor på landsbygden eller i större orter.

– Bedragarna struntar i var du bor, de är bara ute efter dina pengar. Man kan utge sig att ringa från banken, men det förekommer också att man påstår sig arbeta för polisen eller någon elektronikkedja, bara för att inleda samtalet och skapa förtroende.

Bedrägerierna och bedrägeriförsöken har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Svensk polis utreder just nu närmare 4 000 ärenden där målsägare har blivit drabbade. Brottet har ökat med 90 procent under de första tio månaderna 2018 jämfört med 2017.

– Under 2018 så har det förts över en miljon kronor om dagen i olika telefonbedrägerier. Det är en ansenlig summa och ett stort samhällsproblem.

– Jag har hört ett antal målsäganden som varit utsatta för detta och det är oerhört tragiskt att höra deras berättelse. Man har ofta upplevt samtalet som väldigt officiellt och korrekt, säger Göte Green.

Vad kan man göra för att undvika att bli drabbad?

– Det enda säkra att göra är att lägga på om någon ringer och ber dig ta fram bankdosa eller använda bank-id. Banker och myndigheter ringer aldrig upp och ber dig logga in. Är man det minsta osäker så ska man lägga på och ringa tillbaka till banken för att kontrollera.

– Det förekommer också så kallade "spoofade" telefonnummer, att det i nummerpresentationen ser ut som om det är till exempel banken som ringer, men när du ringer tillbaka så har banken inte ringt upp dig.

Budskapet är helt enkelt att aldrig logga in någonstans på någon annans begäran. Utgångspunkten ska vara att kunden själv tar initiativet till att logga in.

Skulle man ändå ha kommit så långt in i samtalet att man blivit avlurad koder så är den första åtgärden att genast ringa banken och stoppa eventuella överföringar från kontot.

– Först därefter ringer man polisen för att göra en anmälan. Slösa inte tid på att ringa till barn, vänner eller släktingar för att fråga vad du ska göra, utan ring direkt banken och sedan polisen, betonar Göte Green.

