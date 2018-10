När sommarens katastrofbränder bröt ut var det MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som samordnade kampen i släckningsarbetet. Många frivilliga brandmän avbröt sina semestrar för att hjälpa kollegorna som slet för att släcka vårt brinnande land. Nu uppmanas brandhjältarna genom ett brev att lista alla "förmåner" som de har fått under tiden ute i skog och mark, skriver Aftonbladet.

– Vi lämnade familjer och semester för att hjälpa Sverige i kris. Nu ska vi förmånsbeskattas för våra nätter borta och för den kalla mat vi fick äta i knät under sena nätter, säger en av de frivilliga om vill vara anonym, till Aftonbladet.

– Jag kände mig både förbannad och road när jag fick brevet från MSB. Det är rätt löjligt att beskatta mig för att ätit kall dålig mat under fältmässiga former för att kunna lösa en akut uppgift i en nationell krissituation, säger en person som jobbade med en specialistfunktion under skogsbränderna, till Aftonbladet.

Enligt Aftonbladet är det personer som ingår i MSB:s resurspool som rycker in vid nödlägen som har fått utskicket om att de kan förmånsbeskattas för boende och mat. Dessa förmåner ska de sedan dra av för i sin deklaration.

– Vi måste som statlig myndighet följa skattelagstiftningen och förmånsbeskatta det här, säger Klara Hörnqvist, strategisk rådgivare på MSB:s enhet för operativ personal, till Aftonbladet.