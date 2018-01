Skövde HF är på jakt efter en ersättare till Magnus Frisk som efter säsongen avslutar sitt 23 år långa tränaruppdrag i föreningen.

Ett namn som Skövde HF ville ha in var den förre förbundskaptenen Per Johansson som just nu tränar Boden.

För SN-sporten bekräftar 47-åringen att frågan kommit från Skövde HF.

- Jag fick frågan men tackade nej i samma samtal. Det ligger inte i mina planer inför nästa år, säger Johansson.

- Jag hade ingen större lust att träna Skövde HF utifrån det faktum att jag helst av allt vill få ihop det med Montenegro och Boden. Därför ville jag inte förhala det med Skövde, så jag tackade för frågan och sa nej så de kunde gå vidare i sitt arbete.

47-åringen ledde det svenska landslaget till ett silver i EM 2010 och slutade efter OS 2012.

Inför säsongen utsågs han till Bodens nye tränare och hans huvudsakliga fokus inför nästa säsong är Montenegros landslag.

- Vi ligger i förhandlingar om en fortsättning. Det är högsta prioritet, säger han.

Under tisdagskvällen höll Skövde HF i ett möte med ledare och medlemmar rörande just tränarfrågan.

- Styrelsen ska få våra namnförslag om några veckor och därefter blir det kontraktpåskrivning. Så förhoppningsvis inom en snar framtid. Vi har en extern och intern press på oss att det ska gå fort. Men det viktigaste är att det blir rätt. Inte att det går snabbt, sa sportansvarige Martin Henrysson till SN under tisdagen.